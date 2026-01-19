Très belle audience pour la finale de la CAN en France

Enfin mainstream ? Selon les chiffres de Médiamétrie, plus de trois millions de personnes en moyenne ont suivi ce dimanche France, sur la seule chaîne M6, la finale de la CAN.

Aucune donnée n’est encore disponible concernant la retransmission sur beIN Sports, qui diffusait également la victoire du Sénégal face au Maroc. Toutefois, les près de 3,4 millions de téléspectateurs réunis sur M6 constituent déjà un chiffre impressionnant.…

JE pour SOFOOT.com