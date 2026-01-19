 Aller au contenu principal
Très belle audience pour la finale de la CAN en France
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 12:26

Très belle audience pour la finale de la CAN en France

Très belle audience pour la finale de la CAN en France

Enfin mainstream ? Selon les chiffres de Médiamétrie, plus de trois millions de personnes en moyenne ont suivi ce dimanche France, sur la seule chaîne M6, la finale de la CAN.

Aucune donnée n’est encore disponible concernant la retransmission sur beIN Sports, qui diffusait également la victoire du Sénégal face au Maroc. Toutefois, les près de 3,4 millions de téléspectateurs réunis sur M6 constituent déjà un chiffre impressionnant.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
A lire aussi

  • Les bizarreries qui ont rendu cette finale folle (et historique)
    Les bizarreries qui ont rendu cette finale folle (et historique)
    information fournie par So Foot 19.01.2026 13:01 

    La CAN s'est achevée dans la confusion dimanche, en nous offrant des histoires plus dingues les unes que les autres, sur la pelouse, dans les vestiaires et dans les tribunes. Une finale totalement folle, pour des raisons parfois bizarres et plus ou moins inédites. ... Lire la suite

  • CAN-2025: le Sénégal champion d'Afrique dans la confusion la plus totale
    CAN-2025: le Sénégal champion d'Afrique dans la confusion la plus totale
    information fournie par AFP Video 19.01.2026 12:34 

    Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations en battant le Maroc (1-0) après prolongation dimanche à Rabat dans une finale qui aurait pu sombrer dans le chaos, brisant le rêve du Maroc de remporter "sa" CAN.

  • Plusieurs absents côté PSG en Ligue des champions
    Plusieurs absents côté PSG en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 19.01.2026 12:19 

    La malchance de janvier reviendrait-elle du côté du PSG ? Le club de la capitale a partagé ce lundi matin la liste des joueurs retenus pour affronter le Sporting Lisbonne mardi soir dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. ... Lire la suite

  • Ibrahim Mbaye partage sa frustration sur Snapchat pendant finale de la CAN
    Ibrahim Mbaye partage sa frustration sur Snapchat pendant finale de la CAN
    information fournie par So Foot 19.01.2026 11:51 

    L’histoire en direct (et tant pis pour l’orthographe). Alors que les Sénégalais ont quitté le terrain pour protester contre le penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la finale de la CAN 2025, Ibrahim Mbaye a fait comme n’importe quel jeune de 17 ... Lire la suite

