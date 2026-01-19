 Aller au contenu principal
Les bizarreries qui ont rendu cette finale folle (et historique)
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 13:01

La CAN s'est achevée dans la confusion dimanche, en nous offrant des histoires plus dingues les unes que les autres, sur la pelouse, dans les vestiaires et dans les tribunes. Une finale totalement folle, pour des raisons parfois bizarres et plus ou moins inédites.

→ Une équipe qui sort du terrain

La goutte de trop. Après un but refusé de manière très discutable, le Sénégal a vu l’arbitre désigner le point de penalty pour un accrochage plutôt léger sur Brahim Diaz. La désagréable impression d’un arbitrage maison (pour le coup déjà vu), qui a poussé une bonne partie de l’équipe à regagner les vestiaires. Une « dinguerie » selon les jeunes, une « loufoquerie » pour les plus vieux. En revanche, ce n’est pas la première fois que des joueurs sortent plus tôt que prévu. La différence est que généralement, cela arrive plutôt à cause d’une averse de grêle ou pour protester contre des actes racistes, à l’image de ce qui s’était passé lors du match entre le PSG et Başakşehir.

→ Onze hommes sur le terrain

La Coupe d’Afrique des nations masculine est un tournoi masculin et à la fin, ce sont des hommes qui gagnent. Oui, c’est complètement dingue ! Sadio Mané a exhorté ses coéquipiers à lever leurs fesses des bancs du vestiaire pour terminer cette finale sur le terrain, avec cette phrase puissante : « On va jouer comme des hommes ». L’histoire est formelle, 100% des équipes ayant participé à la CAN étaient composées d’hommes. Sadio Mané a donc vu juste. En revanche, il a bien fait de ne pas affirmer que le Sénégal allait jouer « comme des lions » . Bah oui, comment tu ferais pour mettre des crampons avec des pattes comme ça ? Et on ne parle même pas des problèmes d’agressivité et de respect de l’arbitre……

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
