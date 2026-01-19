Ibrahim Mbaye partage sa frustration sur Snapchat pendant finale de la CAN

L’histoire en direct (et tant pis pour l’orthographe). Alors que les Sénégalais ont quitté le terrain pour protester contre le penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la finale de la CAN 2025, Ibrahim Mbaye a fait comme n’importe quel jeune de 17 ans : prendre son téléphone portable. Rentré au vestiaire avec ses coéquipiers (sauf Sadio Mané), le jeune attaquant du PSG n’a pas traîné pour partager son amertume quant à la décision arbitrale sur Snapchat répondant à un de ses amis : « Peace, on se f voler » .

SW pour SOFOOT.com