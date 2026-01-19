Plusieurs absents côté PSG en Ligue des champions

La malchance de janvier reviendrait-elle du côté du PSG ? Le club de la capitale a partagé ce lundi matin la liste des joueurs retenus pour affronter le Sporting Lisbonne mardi soir dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Jusqu’ici, rien de spécial. Et pourtant, Luis Enrique devra composer avec sept absences dont celles de deux joueurs clés de son effectif : Achraf Hakimi (retour de la CAN) mais aussi Joao Neves, toujours au repos en raison d’une gêne musculaire. Ibrahim Mbaye, vainqueur de la CAN ce dimanche, ne fera pas partie du voyage au Portugal non plus. Matveï Safonov, Kang-in Lee et Quentin Ndjantou restent aussi à l’infirmerie tandis que Lucas Hernandez purge sa suspension.…

SW pour SOFOOT.com