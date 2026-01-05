Trente-deux Cubains tués durant l'opération militaire US au Venezuela, dit La Havane

Conséquences des frappes américaines au Venezuela
Le gouvernement cubain a déclaré dimanche que 32 ressortissants cubains ont été tués durant l'opération militaire menée par les Etats-Unis au Venezuela pour capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro, ajoutant que deux jours de deuil national seraient respectés lundi et mardi en leur honneur.
(Marc Frank; version française Jean Terzian)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer