Trent, plus vraiment dans la trend

Trent Alexander-Arnold est arrivé à Madrid en juin dans la peau d’un futur titulaire indiscutable. Un statut qu’il est encore loin d’avoir acquis à l’heure de retrouver son jardin d’Anfield, qui lui promet une drôle de réception.

Le meilleur latéral droit du monde pour le plus grand club du monde. Voilà, en substance, comment était annoncé le mariage de Trent Alexander-Arnold et du Real Madrid. La lune de miel n’est pourtant pas aussi sucrée : l’international anglais ne compte que deux titularisations cette saison et n’a plus joué depuis le 16 septembre. Il devrait logiquement s’asseoir sur le banc des remplaçants mardi pour son retour à Liverpool… Un banc dont il est désormais familier puisqu’il le squattait déjà en mai dernier.

Coqueluche, idole, traître, in that order

Trent Alexander-Arnold avait tout pour quitter son club formateur par la grande porte, après 354 apparitions et 8 trophées remportés. Le statut du Scouser in the team , longtemps érigé en symbole de la formation locale, s’est cependant effrité. La faute à son choix de quitter la maison sans quasiment laisser un rond, en fin de contrat, et de rejoindre le Real Madrid, pas en odeur de sainteté depuis la prise de Sergio Ramos sur Mohamed Salah en 2018. Un joueur profondément attaché à un club qui lui a tout donné partirait-il vraiment comme ça ? Beaucoup de supporters y ont vu un manque de reconnaissance, voire carrément une trahison.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com