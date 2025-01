Trent Alexander-Arnold, fidèle à lui-même

Annoncé depuis plusieurs semaines au Real Madrid, Trent Alexander-Arnold a livré une prestation médiocre dans le derby du nord de l’Angleterre face à Manchester United ce dimanche. Poreux défensivement et loin d’être tranchant devant, l’international anglais inquiète, mais n’est-il pas finalement l’archétype des latéraux modernes ?

27 ballons perdus, 73% de passes réussies, 0 duel gagné sur 5, voilà les statistiques effrayantes de Trent Alexander-Arnold lors du derby du nord de l’Angleterre face à Manchester United. Réputé pour être précieux offensivement, mais moins en vue derrière, le numéro 66 de Liverpool s’est fait retourner gentiment par la bande de Rúben Amorim et a signé sa pire performance de la saison ce dimanche. Suffisant pour que son statut soit remis en cause et que le Real Madrid ne revoie son intérêt ? Non.

Des rumeurs comme des parasites

En fin de contrat avec les Reds dans six mois, à l’instar de Mohamed Salah et de Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold serait depuis plusieurs semaines sur les tablettes d’un géant : le Real Madrid. La rumeur n’aurait pourtant pas perturbé le principal intéressé selon son entraîneur Arne Slot : « Je ne crois pas en ces choses-là. Je pense que neuf personnes sur dix te diront qu’il est affecté (par les rumeurs de transfert) . Mais je suis la 10 e personne qui te dira que non, a assuré le technicien néerlandais en conférence de presse. Ce qui l’a affecté, c’est qu’il a dû affronter Bruno Fernandes et Diogo Dalot. Ces joueurs sont très bons. » Comme beaucoup de latéraux aujourd’hui (Achraf Hakimi, Alphonso Davies…), l’international anglais est bien plus à l’aise quand il s’agit de transpercer les défenses adverses ou de faire des passes laser que pour stopper les attaquants.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com