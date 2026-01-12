Tremblement de terre à l'OL Lyonnes

Le mal du pays ? Comme l’a annoncé OL Lyonnes ce lundi, l’internationale étatsunienne Lindsey Heaps quittera le club à l’issue de la saison pour rejoindre le Denver Summit FC. Le club du Colorado, fondé seulement en janvier 2025, disputera cette année sa toute première saison en NWSL. Le retour de Heaps aux États-Unis met un terme à une collaboration extrêmement fructueuse.

@LindseyHoran will officially join Summit FC following the conclusion of her 2025–26 season with OL Lyonnes, with her arrival in Denver expected in June 2026. ✍https://t.co/eKFVS9BP9w…

JE pour SOFOOT.com