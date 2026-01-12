Kylian Mbappé fait ses adieux à Xabi Alonso

La haie d’honneur que le Barça n’aura pas. Xabi Alonso mis à la porte, voilà le Real Madrid orphelin d’un coach de renom sur son banc. Voilà surtout Kylian Mbapppé orphelin d’un technicien sous les ordres duquel il a déjà planté la bagatelle de 29 buts depuis le début de la saison. Si l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’a jamais vraiment su comment accorder les partitions du Kyks, de Vinicius, de Rodrygo et de Jude Bellingham, il aura obtenu des adieux sur Instagram . Pas mal, non ?

Mbappé à propos du départ de Xabi Alonso sur Instagram. 📲 pic.twitter.com/mhrZGKK5IK…

JF pour SOFOOT.com