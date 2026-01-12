 Aller au contenu principal
Clap de fin pour Mamadou Sakho
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 22:05

Les adieux à la maison, c’est toujours mieux. De passage à Paris et au Parc des Princes à l’occasion du 16 e de finale de Coupe de France entre le PSG et le Paris FC, Mamadou Sakho s’est fendu d’une annonce importante devant son public préféré : il raccroche les crampons ! Le héros du barrage de qualification retour entre la France et l’Ukraine en 2013 met un terme à un joli parcours, fort de plus de 200 matchs dans la capitale, qui l’aura mené du côté de Liverpool et de Crystal Palace notamment, avant un passage à Montpellier et une fin exotique en Géorgie.

Une fin de carrière annoncée chez toi, au Parc ! Merci pour tout Mamad' ! ❤️💙 pic.twitter.com/0gXaCHqZYr…

JF pour SOFOOT.com

