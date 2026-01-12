 Aller au contenu principal
On tient le Ferguson du foot français !
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 22:01

Xabi Alonso aurait bien besoin de son élixir de longévité. Débarqué en 2001 sur le banc de sa ville de naissance, Jean-Luc Courtet approche du quart de siècle avec la même formation, mais vient de franchir une barrière autrement plus symbolique : il a dirigé sa 800 e rencontre officielle avec Pontarlier ce week-end .

Le Ferguson du foot français

Selon son club, cela représente plus de 200 joueurs passés sous ses ordres . Certainement entré en poste avant même qu’une partie de son effectif ne voie le jour, Courtet atteint une marque rarement vue dans le monde du foot, pro ou amateur , qui témoigne de l’attachement du bonhomme à son club formateur, lui qui a tout de même connu une carrière pro sympa en amont, passant par Auxerre, Le Havre, Sedan ou encore le Clermont Foot.…

JF pour SOFOOT.com

