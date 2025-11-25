 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Treize supporters de la Roma vont être jugés en France
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 20:19

Treize supporters de la Roma vont être jugés en France

Treize supporters de la Roma vont être jugés en France

Jouer avec le feu, ça brûle.

Comme si ça ne suffisait pas de se prendre des branlées sur le terrain, Nice a également souffert dans la rue au mois de septembre dernier, peu avant la rencontre de Ligue Europa entre le Gym et la Roma .…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank