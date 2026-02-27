Le PSG demande le report du match entre les deux chocs contre Chelsea en C1

Le PSG et les demandes de report, une histoire d’amour qui dure. Comme il en a l’habitude de le faire pour ses grosses échéances européennes, le club de la capitale a demandé le report de la réception du FC Nantes , prévue le week-end du 14 mars pour le compte de la 26 e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel l’a annoncé dans sa programmation TV de cette journée ce vendredi.

Nantes a donné son accord

La raison est très simple : les champions d’Europe, qualifiés dans la douleur contre Monaco, ont appris ce jour qu’ils défieront Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions le mercredi 11 mars au Parc des Princes et le mardi 17 mars à Stamford Bridge.…

LL pour SOFOOT.com