Dunkerque perd gros malgré un bijou, belle opération pour Clermont
Le suspense est insoutenable. Mais qui va monter en Ligue 1 ?! Avant la suite de la journée ce week-end, l’écart s’est encore resserré en tête du classement ce vendredi soir malgré certaines opportunités manquées par Reims (3 e ) et surtout par Dunkerque (7 e ).
Le miracle clermontois
En tête à la pause, les Nordistes perdent gros sur la pelouse de Clermont après avoir été renversés dans les arrêts de jeu sur un contre-son-camp de Bram Lagae (2-1) . Zossou avait pourtant magnifiquement ouvert le score avant que Diedhou n’égalise sur penalty. Clermont, qui enchaîne deux victoires pour la première fois de la saison, prend un peu d’air dans la course au maintien en remontant à la treizième place.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
