Tenu en échec à Strasbourg, Lens reste dauphin de Paris

Après un week-end précédent aux opposés, Strasbourg et Lens se quittent en bons amis ce vendredi soir sur la pelouse alsacienne (1-1). Malgré un bijou de Sangaré, les Lensois manquent l'occasion de reprendre le trône de Ligue 1 et laissent une belle occasion au PSG de prendre de l'air en tête.

Strasbourg 1-1 Lens

Buts : Panichelli (18 e ) pour les Alsaciens / Sangaré (62 e ) pour les Nordistes

Une erreur et un bijou d’un côté, un bijou de l’autre. Il y a de ces matchs nuls sur le papier qui portent mal leur nom. Ce Strasbourg-Lens en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 est l’un d’eux. Mais une fois qu’on a dit cela, le résultat n’arrange personne : les Sang et Or ne récupèrent pas leur place de leader en attendant Paris, les Alsaciens manquent l’occasion de revenir sur les Européens Rennes et Lille.…

LL pour SOFOOT.com