La FIFA en mission au Mexique en marge du Mondial
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 00:03

Donald Trump va bientôt pouvoir offrir à Gianni Infantino son Prix de la Paix. Comme annoncé par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, la FIFA a décidé d’envoyer une mission au Mexique pour évaluer plusieurs sujets sensibles , dont la sécurité, à moins de quatre mois de la Coupe du monde de football, co-organisée par le pays aux côtés des États-Unis et du Canada (du 11 juin au 19 juillet).

Le patron de la FIFA « m’a assuré de la tenue du Mondial dans notre pays et nous avons convenu qu’une équipe de la FIFA viendrait de toute façon pour examiner plusieurs sujets », a expliqué madame Sheinbaum en conférence de presse ce vendredi, quelques jours après avoir assuré que les supporters du monde entier ne courraient aucun risque en se rendant au Mexique pour les quelques matchs du Mondial.…

LL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
