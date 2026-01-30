Treize ans plus tard, Lorenzo Insigne fait son retour à Pescara
Retour vers le futur pour Lorenzo Insigne. Pescara a annoncé ce vendredi le recrutement de l’ailier italien de 34 ans , sans club depuis son départ de Toronto cet été.
HE’S BACK! ✍️⚪️🔵 Ora è ufficiale: bentornato, @Lor_Insigne 🔥 #LorenzoIsBack pic.twitter.com/hnuQ0l587G…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
