Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM

Qu’est-ce qui cloche, docteur ? C’est la question à laquelle Roberto De Zerbi a tenté de répondre, ce vendredi soir, après une semaine marquée par la claque reçue par l’OM à Bruges en Ligue des champions.

En conférence de presse, l’entraîneur italien a tenu à rappeler que « l’OM est une grande équipe qui joue avec des joueurs qui sont ensemble depuis trop peu de temps. L’équipe a besoin de temps et de connaissance des joueurs pour progresser. Il y a toujours six ou sept changements chaque saison, c’est dur d’être compétitif. C’est ce que mérite Marseille, ce n’est pas une excuse. » Un message envoyé à Pablo Longoria et Medhi Benatia, connus pour être très actifs sur le mercato, dans le sens des départs comme des arrivées ? Possible.…

CG pour SOFOOT.com