Roberto De Zerbi : « Je suis encore là, c'est ça la vérité »

Un (petit peu) de calme après les tempêtes. Deux jours après la défaite contre Bruges et l’élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse, en direct de Clairefontaine, assurant être toujours l’entraîneur de l’OM, malgré les bruits et les rumeurs.

« On a perdu un match important pour la suite, d’une manière qui nous fait mal. On sort de la Ligue des champions en jouant un mauvais match, qui marque les personnes qui vivent football. Il faut qu’on essaye de comprendre ce qu’on peut mieux faire » , a commencé RDZ, comme rapporté par La Provence .…

CG pour SOFOOT.com