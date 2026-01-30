 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rúben Dias cambriolé pendant un match de Ligue des champions
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 18:31

Rúben Dias cambriolé pendant un match de Ligue des champions

Rúben Dias cambriolé pendant un match de Ligue des champions

Le ciel est tombé sur la tête du Skyblue. Rúben Dias a vu sa propriété du Cheshire (on ne vous donnera pas l’adresse exacte, n’y comptez pas) cambriolée ce mercredi soir selon les informations du média anglais The Sun . Les faits se sont déroulés pendant la rencontre de Ligue des champions entre Manchester City-Galatasaray (2-0) . Le défenseur, blessé aux ischios-jambiers, assistait au match à l’Etihad Stadium. C’est en rentrant du stade que le Portugais a découvert le méfait.

Des objets de valeur emportés

Si l’enquête est en cours, un constat a été fait : des habits, des bijoux et des appareils électroniques ont été dérobés. Sa compagne Maya Jama étant en tournage pour l’émission Love Island toute la semaine (en tant que présentatrice), la maison était donc vide toute la soirée. Le Citizen serait très affecté par la situation.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • UEFA Champions League - Tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe
    Football-Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions
    information fournie par Reuters 30.01.2026 19:05 

    Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire de Ligue 1, en barrages ‍de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse). Le match aller aura lieu à Monaco le 17 février et le match ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM
    Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:47 

    Qu’est-ce qui cloche, docteur ? C’est la question à laquelle Roberto De Zerbi a tenté de répondre, ce vendredi soir, après une semaine marquée par la claque reçue par l’OM à Bruges en Ligue des champions. En conférence de presse, l’entraîneur italien a tenu à rappeler ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi : « Je suis encore là, c'est ça la vérité »
    Roberto De Zerbi : « Je suis encore là, c'est ça la vérité »
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:34 

    Un (petit peu) de calme après les tempêtes. Deux jours après la défaite contre Bruges et l’élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse, en direct de Clairefontaine, assurant être toujours l’entraîneur de l’OM, malgré ... Lire la suite

  • Treize ans plus tard, Lorenzo Insigne fait son retour à Pescara
    Treize ans plus tard, Lorenzo Insigne fait son retour à Pescara
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:24 

    Retour vers le futur pour Lorenzo Insigne. Pescara a annoncé ce vendredi le recrutement de l’ailier italien de 34 ans , sans club depuis son départ de Toronto cet été. HE’S BACK! ✍️⚪️🔵 Ora è ufficiale: bentornato, @Lor_Insigne 🔥 #LorenzoIsBack pic.twitter.com/hnuQ0l587G… ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank