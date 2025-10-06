Treize ans plus tard, le FC Plouvara retrouve enfin les terrains
La belle au bois dormant s’est réveillé.
Treize ans sans foot, c’est long. Assez long pour que les cages rouillent, que les filets se transforment en hamacs pour moineaux et que le stade du Gaverlay perde un peu de son âme. Mais samedi en Bretagne, les crampons ont repris leurs droits, le FC Plouvara renaît enfin, reparti de la D4 avec un bureau tout neuf, un effectif maison et l’envie de retrouver les dimanches boueux et le parfum des chaussettes trempées.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer