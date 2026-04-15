Travaux dans les transports: Paris et l'Ile-de-France se préparent à un été "intense"

Photo d'archives de travaux de construction près de la gare d'Austerlitz à Paris, avec en fonds la Tour Eiffel, le Pantheon, le 3 février 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

L'été sera "intense" pour les voyageurs à Paris et en Ile-de-France: des "travaux d'ampleur inédite" pour "moderniser, régénérer et développer" les lignes de métro, RER, trains et tramways ont été annoncés mercredi par Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Ces chantiers, qui perturbent les déplacements, sont aussi destinés à permettre les interconnexions avec les nouvelles gares du futur réseau "Grand Paris Express" en cours de construction (lignes 15, 16, 17 et 18), a expliqué l'autorité organisatrice des transports franciliens dans un communiqué, en rappelant que le budget total des travaux porte sur "près de 4 milliards d'euros" pour 2026.

A Paris intra-muros, les travaux de modernisation des infrastructures du métro toucheront la très populaire ligne 4 (Bagneux-Porte de Clignancourt), qui sera fermée 19 jours entre les Halles et Montparnasse, du 6 au 24 juillet.

Les deux lignes 8 et 12, qui se préparent à accueillir de nouvelles rames MF19, seront aussi touchées: La ligne 8 sera fermée entre Balard et Concorde du 20 au 27 août, avec les trains qui ne marqueront pas l'arrêt à la station République entre le 22 juillet et avril 2027. Fermeture aussi de la ligne 12 entre Jules-Joffrin et Concorde du 16 au 26 juillet.

La très chargée ligne 13 subira différentes fermetures pour préparer son passage en automatique, notamment une interruption de trafic entre Saint-Denis-Université et la Fourche durant 18 jours, du 31 juillet au 17 août.

- Gare de Lyon fermée le week-end du 1er mai -

Sur le RER, la ligne A sera fermée du 8 au 23 août entre Vincennes (non inclus) et Noisy-le-Grand. Le RER ne marquera pas l'arrêt à Nation pendant deux mois, du 29 juin au 30 août en raison de la rénovation de la gare.

La ligne B, où sont renouvelés les appareils de voie et le ballast, des interruptions de trafic ou des fermetures de gares sont programmées sur différents tronçons du 25 juillet au 30 août.

La ligne du RER C subira des remplacements de voies entre Neuilly et Saint-Ouen et dans le tunnel entre Meudon et Chaville. Des poses de protection anti-inondation sont prévues à Invalides en cas de crue de la Seine et la caténaire sera remplacée près d'Austerlitz. La ligne "sera interrompue du 15 juillet au 22 août" à partir d'Austerlitz vers Versailles Château Rive Gauche et Saint-Quentin en Yvelines et Pontoise, a précisé IDFM.

L'opération phare de l'été portera sur le renouvellement de 40 aiguillages et le remplacement de voies dans les gares souterraines de Gare du Nord et de Gare de Lyon, du 25 juillet au 16 août.

Pour le week-end du 1er mai, dès le jeudi 30 avril, la gare de Lyon sera complètement fermée pour la même raison, avec les TGV et autres trains déroutés vers d'autres gares.

- Télétravail et covoiturage -

Sur le réseau francilien de trains, plus de 20 kilomètres de rails seront remplacés sur la ligne P, avec une fermeture entre Meaux et La Ferté-Milon du 13 juillet au 9 août, et du 13 juillet au 23 août entre Tournan et Coulommiers.

La ligne 1 du tramway sera fermée trois mois entre Bobigny-Pablo Picasso et la gare de Noisy-le-Sec, et un peu plus d'un mois entre Asnières-Quatre Routes et la Courneuve-8 mai 1945. La ligne T2 sera fermée entre Puteaux et Charlebourg du 13 juillet au 23 août.

S'adressant aux Franciliens, IDFM conseille de "favoriser le télétravail", "éviter les heures de pointe", "privilégier les déplacements à pied ou à vélo pour les courtes distances", "penser au covoiturage", et surtout "anticiper", en prévoyant des temps de trajet allongés.

Des itinéraires alternatifs par secteur et par période, "à l'image de ceux proposés lors des Jeux Olympiques de 2024", seront mis en place, promet IDFM, accessibles sur l'application d'Ile-de-France Mobilités et sur le site www.iledefrance-mobilites.fr/travaux.