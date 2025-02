Transfert Dončić-Davis : tout ce que le foot ne doit pas reproduire

La planète NBA a tremblé ce week-end avec un transfert aussi fou qu’inattendu pour envoyer Luka Dončić aux Los Angeles Lakers pendant qu’Anthony Davis faisait le chemin inverse pour rejoindre les Dallas Mavericks. Le tout sans que les deux joueurs n’aient été consultés. Source d’inspiration ou modèle à fuir pour un football en quête d’évolutions ?

C’est comme si le Real Madrid échangeait Kylian Mbappé avec Erling Haaland, que Liverpool donnait Mohamed Salah pour récupérer Lamine Yamal ou encore que le PSG avait lâché Neymar voilà quelques années pour s’offrir n’importe quelle superstar. Depuis dimanche et l’annonce d’un transfert historique, les comparaisons n’ont cessé. Les fans de foot, plus ou moins au fait des us et coutumes locales, cherchent à comprendre l’ampleur du séisme qui a frappé la NBA au moment de voir Luka Dončić être envoyé aux Lakers en échange d’Anthony Davis sans que les deux protagonistes n’aient été mis au courant au préalable.

« Dieu merci, vous ne pouvez pas être échangé comme ça dans le foot » , se réjouit alors sur X un Mats Hummels tout heureux de ne pas s’être fait envoyer voir ailleurs par l’AS Rome quand il ne jouait pas sous les ordres de Daniele De Rossi. À moins que dans leur éternelle volonté de copier la grande ligue américaine, les têtes pensantes du ballon rond ne se prennent à s’inspirer également de son modèle de transferts ?…

Propos recueillis par TB.

