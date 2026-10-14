Trahison, Fred Cavayé n’a pas glissé de référence au Stade rennais dans son nouveau film

Comment ça, « Victor Hugo n’était pas très foot » ? C’est une trahison que vont vivre les supporters du Stade Rennais cinéphiles . Le réalisateur Fred Cavayé sort ce mercredi l’adaptation du roman Les Misérables en salle, et a préféré tuer tout suspense : il n’y aura aucun clin d’œil au club rouge et noir , une tradition présente dans toute sa filmographie jusqu’à maintenant.

Des clins d’œil pas toujours évidents à mettre en place

« Les Chèvres », « Mea Culpa », « Pour elle », « À bout portant » … Tous ont eu droit à une référence au club breton. C’était même devenu le plaisir des supporters de tenter de la dénicher : un blason d’époque XVII e siècle , une séquence avec un but de Romain Danzé face à l’Olympique de Marseille , ou même une simple bande sonore. Ça faisait esquisser un sourire aux supporters rouge et noir.…

LT pour SOFOOT.com