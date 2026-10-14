La famille Mbappé se sépare de son avocate

Fin de mission. Alors que le clan Mbappé se retrouve tourmenté par l’affaire Sanhadji et que Fayza Lamari aurait été placée sous le statut de témoin assisté , Maître Delphine Verheyden ne poursuivra pas sa collaboration avec la famille du Kyks. Selon L’Equipe , l’avocate spécialisée dans le droit du sport, arrivée auprès de la famille dès 2015 et devenue une pièce maîtresse de la galaxie KM, voit sa mission s’achever sur fond de divergences stratégiques.

La décision a été prise cet été. « ‘ai pris un immense plaisir à travailler ces dix dernières années aux côtés de Kylian Mbappé, explique Me Verheyden. C’est un sportif et un homme exceptionnel. J’ai pris acte de la volonté du directeur général de son groupe de mettre un terme à ma convention le 16 août 2026 » …

SW pour SOFOOT.com