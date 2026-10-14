Le foot anglais est-il au bord de la faillite ?

La bulle explose. Oui, la Premier League est le championnat le plus riche au monde , il suffit de jeter un petit coup d’œil aux transferts pour le comprendre. Mais derrière ça, le foot anglais est en grande difficulté. Pire, il serait même « au bord d’une catastrophe financière » selon l’Autorité indépendante de régulation du football (IFR) dans un rapport intitulé « État des lieux du football ».

Le gap entre la Premier League et les divisions inférieures est de plus en plus grand. L’IFR révèle qu’en 1992-1993, le club de PL ayant généré le plus de recettes en a réalisé 70 fois plus que le club de l’EFL League Two en ayant généré le moins. En 2024-2025, c’est 173 fois plus.…

LP pour SOFOOT.com