Olise, bas les masques

Mardi soir, en Ligue des champions, l’habituel nonchalant Michael Olise a dégoupillé. Harcelé toute la partie, le Français a perdu ses nerfs en jetant le ballon au visage du capitaine adverse. Eh oui, le génie du ballon rond a aussi des émotions.

Michael Olise se souviendra longtemps de la première fois qu’un arbitre lui a présenté un carton rouge. Dans le froid glacial de l’ouest norvégien, le Bayern Munich n’a pas réussi à se défaire du redoutable Viking FK, concédant le match nul (3-3). Pourtant, après la partie, Vincent Kompany n’a pas seulement épilogué sur le résultat décevant de sa troupe. Devant les journalistes, l’entraîneur de l’écurie bavaroise a aussi pointé le geste condamnable de son soldat préféré : « Le numéro 10 (Zlatko Tripić) a été plus malin. On ne peut pas toujours être le plus malin. » La traduction est simple : quand on est le meilleur joueur sur le terrain, autant éviter de se faire sortir par le capitaine d’en face.

L’impact des réseaux

Après une faute d’anti-jeu, le nouveau chouchou des Français voit jaune à la 73 e minute. Rien de surprenant à première vue. Mais à force d’envoyer des béquilles dans les jambes, de lui glisser des mots doux aux oreilles et de le coller comme un malinois, Zlatko Tripić finit par avoir raison de son adversaire. Ce dernier jette alors le ballon en pleine figure du capitaine norvégien, qui semble avoir validé une licence d’arts, de comédie et de simulation à l’université de Stavanger. Sous les yeux de Georgi Kabakov, arbitre du soir, une telle scène ne pardonne pas : deuxième jaune, carton rouge pour Olise.…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com