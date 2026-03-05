Toutes les infos sur le tirage au sort des demi-finales de Coupe de France

L’OM a les boules, mais ne déboulera pas sur les petites boules. Voilà qu’on commence à y voir vraiment plus clair en Coupe de France : le tirage des demies approche . Ce jeudi soir à 19h50, les affiches du dernier carré seront connues avant que le dernier quart de finale ne soit joué (coup d’envoi à 21h10). Un stress supplémentaire pour les Lyonnais et les Lensois, qui connaîtront leur possible futur adversaire avant de batailler au Groupama Stadium pour continuer dans la doyenne des compet’.

Un tirage 100% Ligue 1

Le Stade de Reims s’étant fait sortir, il ne reste plus que des équipes de Ligue 1 : le RC Strasbourg-Alsace, l’OGC Nice, le Toulouse FC et le vainqueur de cet OL-Lens. Ces écuries s’affronteront pour une place en finale dans la semaine du 20 avril. Et qui d’autre que Loïc Rémy pour tirer les p’tites boules 100% Ligue 1 ? C’est bien cette ancienne tête connue du championnat de France que la FFF a invitée pour délivrer la sentence.…

SW pour SOFOOT.com