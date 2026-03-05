L'isolement surprenant de Mason Greenwood pendant la séance de tirs au but

La télé-réalité marseillaise n’est pas finie ! Youhou ! Lors de la séance de tirs au but entre l’Olympique de Marseille et Toulouse, remportée par le TFC (2-2, 3 TAB 4), le joueur de l’OM Mason Greenwood semblait ailleurs.

Dans des images postées sur X, l’Anglais est seul, loin de ses coéquipiers rassemblés dans le rond central. Greenwood est même à l’opposé du banc marseillais, voulant s’isoler.…

EA pour SOFOOT.com