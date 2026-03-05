Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026
Son heure a sonné. Rani Khedira, frère cadet du champion du monde allemand Sami Khedira , a décidé de représenter l’équipe nationale de Tunisie, a annoncé la Fédération tunisienne de football, ce mercredi.
Le milieu de terrain défensif de l’Union Berlin, formé à Stuttgart , a évolué dans les catégories jeunes de l’Allemagne mais n’a jamais été convoqué avec la sélection A .…
