Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026

Son heure a sonné. Rani Khedira, frère cadet du champion du monde allemand Sami Khedira , a décidé de représenter l’équipe nationale de Tunisie, a annoncé la Fédération tunisienne de football, ce mercredi.

Le milieu de terrain défensif de l’Union Berlin, formé à Stuttgart , a évolué dans les catégories jeunes de l’Allemagne mais n’a jamais été convoqué avec la sélection A .…

