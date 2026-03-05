Ousmane Dembélé de retour contre Monaco, deux absents au milieu pour le PSG

Ouf, les fans du PSG peuvent souffler un coup et profiter du soleil en sirotant un monaco. Longtemps incertain suite à sa blessure contractée au mollet lors du barrage aller de Ligue des champions à Monaco (2-3), Ousmane Dembélé pourra bien dribbler et tirer des deux pieds vendredi soir contre le club de la Principauté en Ligue 1 .

Dans son habituel bulletin médical de veille de match, aucune info sur Dembouz ne figure : une bonne nouvelle déjà pressentie en début de semaine. Le Ballon d’or 2025 devrait jouer un bout du match contre les Monégasques avant d’être à 100% (sauf rechute) pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea mercredi prochain.…

SW pour SOFOOT.com