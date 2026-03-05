AC Milan : Kaká de retour dans le foot ?

Il a un nom qu’on ne peut pas oublier. Parce qu’il est spécial, oui, mais surtout parce qu’il a marqué toute une génération. Ricardo Kaká, ancienne star du Real Madrid et de l’AC Milan, se préparerait à un avenir d’entraîneur . Le Brésilien a étudié le management sportif à Harvard et a suivi des formations de la FIFA et de l’UEFA.

Des mentors nommés Berlusconi, Galliani et Leonardo

Mais, pour l’instant, le Ballon d’or 2007 reste intéressé par la gestion de club . Dans un entretien avec La Gazzetta dello Sport , le natif de Gama raconte : « J’ai eu d’excellents mentors : Berlusconi, Galliani, Braida, Leonardo, sans oublier Florentino à Madrid. En tant que joueur, j’ai étudié leur travail. Aujourd’hui, je travaille dans le marketing sportif, et qui sait ce que l’avenir me réserve. » …

EA pour SOFOOT.com