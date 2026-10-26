Ronaldo ne se mouille pas trop pour le Ballon d'or

Ronaldo ne se mouille pas trop pour le Ballon d'or

R9 bientôt au SM Caen ? Le double Ballon d’or brésilien a lâché une belle réponse de Normand à propos du futur lauréat de la soirée : « Je ne sais pas trop qui va gagner, je ne peux pas le dire, je ne veux pas me tromper. »

Pour rappel, les dix finalistes sont Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Kvitcha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Rodri et Michael Olise. …

SW pour SOFOOT.com