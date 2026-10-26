Mbappé n'a pas préparé de discours

Pas de discours à l’IA. Kylian Mbappé , tout juste débarqué au London Palladium pour la cérémonie du Ballon d’or, a balancé qu’il n’avai t absolument rien préparé en cas de victoire : « Ç a porte la poisse ça ! Mais tout va bien se passer, on est contents de revenir. » Les Merengues n’avaient pas mis les pieds à cette cérémonie bling-bling suite à la défaite de Vinícius en 2024.

Le sourire après le Clásico

« On est très contents on est venus tous ensemble après le match d’hier, explique le Kyks. On veut juste profiter de la soirée. Le Real Madrid a sa place dans le gratin mondial. […] On a gagné le Clásico, on a le droit d’arriver avec le sourire . » Le bonhomme a fait son effet : à peine a-t-il foulé le tapis rouge, la foule s’est révéillée, réclamant un gribouilli de la star.…

SW pour SOFOOT.com