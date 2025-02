information fournie par So Foot • 27/02/2025 à 12:33

Toutes les informations sur le tirage au sort des demi-finales de Coupe de France

Qui va tomber sur l’ogre parisien ?

Le tirage des demi-finales de Coupe de France aura lieu ce jeudi soir, à partir de 19h50 , dans l’émission Tout le sport sur France 3. Dans le dernier carré de cette édition 2025, on retrouve le nouveau petit Poucet Cannes (N2) et le Stade de Reims (L1), qui se sont qualifiés en premier ce mardi. Autre pensionnaire de l’élite, le PSG, sorti facilement vainqueur de son duel avec Saint-Brieuc, ultra-favori de la compétition et en grande forme offensivement. Quelques heures avant, c’est l’USL Dunkerque qui s’est qualifié à Brest, au terme d’une spectaculaire remontada.…

TJ pour SOFOOT.com