Toulouse boucle son horrible présaison sur une bonne note
Toulouse 1-1 Séville
Buts : S. Hidalgo (86 e ) pour Toulouse // Lukébakio (36 e ) pour Séville
Un réveil au bon moment.…
JB pour SOFOOT.com
