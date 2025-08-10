 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chelsea plie le Milan, Dortmund perd contre la Juve mais honore Mats Hummels
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 20:54

Ce dimanche, le champion du monde, Chelsea , a ridiculisé l’AC Milan à Stamford Bridge (4-1) grâce à un CSC d’Andrei Coubiș à la 5e minute (le jeune Roumain a aussi pris un rouge à la 18 e ), une réalisation de João Pedro (7 e ) et un doublé de Liam Delap (67 e sur penalty, puis 90 e ) ; en face, Youssouf Fofana avait ramené le score à 3-1 (70 e ). Pour sa première apparition sur le terrain avec les R ossoneri , Luka Modrić (39 ans) a pu constater l’ampleur du chantier, au sein d’une équipe qui, pour rappel, a terminé huitième de Serie A la saison passée.

Concernant la rencontre entre Dortmund et la Juventus, ce n’est pas tant le score que l’on retiendra (2-1 pour la Vieille Dame grâce à deux buts d’Andrea Cambiaso) mais plutôt la communion entre le Westfalenstadion et la légende locale Mats Hummels . Oui, Mats Hummels, qui avait quitté (pour la deuxième fois) le Borussia il y a un an, et qui vient d’annoncer son départ à la retraite après une saison à la Roma, était bien titulaire avec les Schwarz-Gelben .…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
