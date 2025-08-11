 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jean-Eudes Aholou a trouvé une autre destination que l'Arabie saoudite
information fournie par So Foot 11/08/2025 à 00:00

Enfin un joueur courageux qui ne signe pas en Saudi Pro League !

Tout en discrétion – le club n’a pas communiqué, le joueur a simplement changé la biographie de son compte Instagram –, Jean-Eudes Aholou (31 ans) s’est engagé ce dimanche avec Umm Salal, au Qatar . Le milieu de terrain passé par Lille, Orléans, Strasbourg, Monaco et Saint-Étienne était libre puisqu’il avait rompu son contrat à Angers d’un commun accord avec le club, après une seule saison en Anjou (26 matchs de Ligue 1, dont 25 titularisations, et 2 buts). Le gaucher s’est engagé pour un an (selon L’Équipe ) dans une équipe qui a déjà accueilli par le passé Jérémie Aliadière, Sabri Lamouchi, Ismaël Bangoura, ou plus récemment Andy Delort.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
