 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toutes les informations sur le tirage au sort des barrages de Ligue des champions
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 10:43

Toutes les informations sur le tirage au sort des barrages de Ligue des champions

Toutes les informations sur le tirage au sort des barrages de Ligue des champions

Un rendez-vous sans l’OM. La semaine de Ligue des champions n’est pas totalement terminée, les barragistes ont noté qu’ils seront fixés vendredi midi (à 12 heures), lors d’un tirage au sort qui aura lieu à Nyon et qui sera diffusé en direct sur le site de l’UEFA et Canal+. Alors, quel mode d’emploi ?

Les huit équipes les mieux classées de la phase de ligue (Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, Sporting et Manchester City) sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Les huit autres qualifiés seront déterminés lors des barrages.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pep Guardiola va écrire un message à José Mourinho
    Pep Guardiola va écrire un message à José Mourinho
    information fournie par So Foot 29.01.2026 11:36 

    Pep et José, les meilleurs amis du monde. Ce sera peut-être le cas après la soirée de mercredi et le but du gardien lisboète Anatoliy Trubin contre le Real Madrid (4-2). Si ce cliffhanger a entraîné l’élimination de l’OM , la défaite madrilène a aussi fait les ... Lire la suite

  • La défense lunaire du Real Madrid sur le but de Trubin
    La défense lunaire du Real Madrid sur le but de Trubin
    information fournie par So Foot 29.01.2026 11:17 

    Que la Luz soit ! Et la lose fut. Réduit à neuf joueurs après les expulsions de Raúl Asencio et Rodrygo, le Real Madrid a réussi à encaisser un but pour le moins inhabituel inscrit par Anatoliï Trubin, devenu le premier gardien de l’histoire à marquer contre le ... Lire la suite

  • Ligue des champions : "L'OM finit chocolat à Bruges"
    Ligue des champions : "L'OM finit chocolat à Bruges"
    information fournie par France 24 29.01.2026 10:53 

    À la Une de la presse ce jeudi 29 janvier, le "soft power américain" en déclin selon Libération. Une photo de Donald Trump et Vladimir Poutine à la Maison Blanche attise les critiques. Un portrait de Iouri Dmitriev, l’historien russe emprisonné pour avoir dénoncé ... Lire la suite

  • João Neves n'est pas déçu de jouer les barrages
    João Neves n'est pas déçu de jouer les barrages
    information fournie par So Foot 29.01.2026 10:34 

    Tudo bem ? Le match nul du Paris Saint-Germain contre Newcastle (1-1) en Ligue des champions n’allège pas le calendrier des hommes de Luis Enrique. N’ayant pas trouvé la solution pour s’imposer face aux Magpies, les Parisiens se retrouvent barragistes et devront ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank