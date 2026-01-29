Toutes les informations sur le tirage au sort des barrages de Ligue des champions

Un rendez-vous sans l’OM. La semaine de Ligue des champions n’est pas totalement terminée, les barragistes ont noté qu’ils seront fixés vendredi midi (à 12 heures), lors d’un tirage au sort qui aura lieu à Nyon et qui sera diffusé en direct sur le site de l’UEFA et Canal+. Alors, quel mode d’emploi ?

Les huit équipes les mieux classées de la phase de ligue (Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Chelsea, Sporting et Manchester City) sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Les huit autres qualifiés seront déterminés lors des barrages.…

