Pourquoi l'OM ne rentre pas à Marseille après la débâcle à Bruges

Ils ne reverront pas la Bonne Mère tout de suite. Après la débâcle à Bruges, l’OM enchaînera deux déplacements en région parisienne en championnat, avec une escale à la maison en Coupe de France entre les deux. Le premier arrive dès samedi contre le Paris FC, au stade Jean Bouin. De quoi s’éviter un aller-retour Nord-Sud encombrant et surtout s’offrir une parenthèse de calme dans les Yvelines.

Un séjour à Clairefontaine était déjà programmé

De jeudi à samedi, la direction a décidé que Leonardo Balerdi et ses coéquipiers poseront leurs valises à Clairefontaine, le fief des Bleus, qui servira de cadre aux entraînements mais aussi à la conférence de presse d’avant-match , prévue vendredi en visio. Une décision prise avant la soirée cauchemardesque de mercredi.…

CM pour SOFOOT.com