José Mourinho ne pensait pas que Benfica avait besoin d'un autre but

L’un des plus grands coachs du Real était leur plus grand ops . À quelques secondes de la fin, José Mourinho pensait que Benfica n’avait plus besoin de marquer.

Trubin avait failli marquer contre Porto

« Quand j’ai fait entrer mes deux défenseurs, on m’a dit que c’était bon, qu’on n’avait plus besoin d’un autre but. Alors j’ai dit : on ferme la porte », a raconté le Portugais après la rencontre. Sauf qu’entre-temps, l’information n’était plus la bonne.…

