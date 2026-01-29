Où est le but qui manquait à l’OM pour se qualifier en barrage ?

Vingt-cinquième et premier éliminé de cette phase de ligue, l’OM dit au revoir à la C1 pour un petit but, qu’il soit encaissé ou non marqué. Et on peut faire toutes les analyses qu'on veut, c’est à cause d’une moins bonne différence de but que les Marseillais ont dû laisser leur place à Benfica (-2 pour les Portugais ; -3 pour les Phocéens). On a recensé la cinquantaine de situations qui auraient pu faire pencher la balance dans l’autre sens.

Real Madrid 2-1 Olympique de Marseille

26 e : L’horizontale de Thibaut Courtois pour empêcher Timothy Weah d’inscrire un doublé.

28 e : La position de fente basse de Geoffrey Kondogbia face à Rodrygo qui offre au Kyks la possibilité de saluer le soleil au point de penalty.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com