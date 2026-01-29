Après le but de Trubin, le fair-play de Thibaut Courtois et la folie de José Mourinho

Après le but de Trubin, le fair-play de Thibaut Courtois et la folie de José Mourinho

Une vraie scène de film. Le scénario de ce Benfica – Real Madrid (4-2) a marqué les esprits, avec le but du gardien Anatoliy Trubin qui a fait très mal à l’OM et qui a provoqué autant de joie que d’incompréhension à Lisbonne.

Les félicitations de Courtois

→ Surprise : Thibaut Courtois n’a pas montré d’amertume. Loin de là ! Après la réalisation de Trubin, c’est avec le sourire que le Belge s’est fendu d’une accolade pour féliciter le gardien ukrainien. La fameuse confrérie des gardiens.…

SW pour SOFOOT.com