Après le but de Trubin, le fair-play de Thibaut Courtois et la folie de José Mourinho
Une vraie scène de film. Le scénario de ce Benfica – Real Madrid (4-2) a marqué les esprits, avec le but du gardien Anatoliy Trubin qui a fait très mal à l’OM et qui a provoqué autant de joie que d’incompréhension à Lisbonne.
Les félicitations de Courtois
→ Surprise : Thibaut Courtois n’a pas montré d’amertume. Loin de là ! Après la réalisation de Trubin, c’est avec le sourire que le Belge s’est fendu d’une accolade pour féliciter le gardien ukrainien. La fameuse confrérie des gardiens.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer