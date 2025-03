Toutes ces choses que la Kings League ne pourra jamais piquer à la Ligue 1

Avec l’appui de Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan, la Kings League va devenir un véritable championnat en France et pourrait donc nourrir l’ambition de croquer la Ligue 1, en baisse de popularité. En réalité, elle a tous les défauts du « vrai foot » sans avoir ses qualités.

Pablo Longoria crie à la corruption, Paulo Fonseca tente de mettre un coup de tête à un arbitre, Luis Campos, Olivier Létang et autres Medhi Benatia aiment descendre près des bancs pour mettre un peu de pression sur les hommes en noir. La Ligue 1 vous exaspère ? Vous n’allez donc pas plus aimer la Kings League. Le streamer AmineMaTue a annoncé que cette compétition allait arriver en France dès ce mois de mars, avec des moyens colossaux, mais autant de défauts que son grand frère du foot à onze. Notamment à propos de l’arbitrage, moins d’un an après les pétages de plomb de Samir Nasri et du créateur de contenus : « On peut perdre d’une certaine manière, mais là, on se fait baiser par l’arbitrage depuis le début de A à Z. » ; « Mais je m’en bats les couilles, c’est quoi ces règles ? Ils nous prennent pour qui ? Ce sont des fous. » ; « Ce qui se passe n’est pas normal, je peux faire quoi de plus ? Je suis allé voir Gérard (Piqué) , je lui ai dit : “Fais quelque chose, ce que vous faites, c’est mauvais pour votre image, vous nous baisez.” […] Bah les frères, à un moment donné, les Français, on n’est pas des putes. »

Lors de cette Kings World Cup, les scandales avaient été assez nombreux, tout comme les ratés à propos du niveau du jeu et de l’implication de certains retraités dont Eden Hazard ou Francesco Totti, mais a réussi son pari en réunissant 100 millions de téléspectateurs sur les plateformes et générant plus d’un milliard d’interactions sur les réseaux sociaux. Le casting est toujours XXL avec la participation, en tant que présidents, de Jules Koundé, d’Aurélien Tchouaméni et de Mike Maignan, du retour de Samir Nasri, Adil Rami et Jérémy Ménez, ainsi que des influenceurs Squeezie, Michou ou encore PFut. À l’international, Iker Casillas, Neymar, Gianluigi Buffon ou Alessandro Del Piero sont d’autres prestigieux représentants. Ça brille certes, mais cela suffira-t-il à devenir le championnat le plus populaire du pays ?…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com