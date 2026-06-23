 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toute la pluie tombait sur eux
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 11:01

Toute la pluie tombait sur eux

Toute la pluie tombait sur eux

C’était un moment suspendu comme la société n’en produit plus, un moment de rien, où les gens attendaient sous la pluie. Barbant à regarder depuis la France, les 2h10 d’interruption de France-Irak furent, du stade, quelque chose.

La pluie tombait comme dans un film des sœurs Wachowski, le peuple trempé jusqu’aux os du Philadelphia Stadium s’était réfugié à l’intérieur des murs et, au détour d’un couloir, on croisa Fayza Lamari qui, évidemment, se mit à parler. « Ils sont en train de s’échauffer dans les vestiaires » , dit-elle en tapotant sur son téléphone. Il était 20 heures passées de ce côté-ci de l’Atlantique et le match France-Irak était arrêté depuis une heure, l’horloge tournant maintenant à la vitesse des éclairs dans le ciel de la Pennsylvanie : chacun d’entre eux signifiait la remise à zéro du compteur de trente minutes avant la reprise des débats. Fayza Lamari, donc, badaude parmi les badaudes, incognito dans une foule compacte qui se disputait les cheesesteaks à 25 dollars, parlait à dieu sait qui mais savait ce qui se passait dans le vestiaire français, là où Jules Koundé avouera plus tard que les Bleus avaient fait du vélo, discuté du match, « joué aux cartes » , dira même Deschamps, second degré, en conférence de presse d’après-match. Drôle de moment suspendu où près de 70 000 personnes, spectateurs, officiels, vendeurs, bénévoles, agents de sécurité, arbitres, joueurs et coachs compris, vécurent le plus long match de leur vie – sans doute même de l’histoire de la Coupe du monde, statistique que l’on s’est arrachés les cheveux à tenter de vérifier. « Je ne peux dire qu’un truc , glissa-t-elle avant de disparaître dans la masse, c’était mieux à Doha

Par Théo Denmat et Jérémie Baron, à Philadelphie pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Sénégal veut toujours croire en la qualification
    Le Sénégal veut toujours croire en la qualification
    information fournie par So Foot 23.06.2026 11:45 

    Qui a dit que le Sénégal était éliminé ? Après une nouvelle défaite contre la Norvège dans la nuit de lundi à mardi, la sélection sénégalaise croit dur comme fer à une qualification pour les seizièmes de finale . Enfin, ils essaient. De corvée en zone mixte, Idrissa ... Lire la suite

  • Mbappé impressionne un nouvelle fois la presse étrangère
    Mbappé impressionne un nouvelle fois la presse étrangère
    information fournie par So Foot 23.06.2026 11:40 

    Une tempête d’ennui, avant un ouragan d’attaquants de génie. Au terme d’un match interminable, les Bleus sont venus à bout de l’Irak (3-0). Une performance louable au vu des conditions météorologiques extrêmes qu’ont dû endurer les 22 acteurs, qui a charmé la presse ... Lire la suite

  • La kryptonite de l'Argentine est un joueur de Ligue 1
    La kryptonite de l'Argentine est un joueur de Ligue 1
    information fournie par So Foot 23.06.2026 11:36 

    Le seul et l’unique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Jordan Lefort est le seul joueur à avoir marqué contre l’Argentine en 2026. Auteur d’un but en mars dernier sous les couleurs de la Mauritanie, à l’occasion d’une victoire des Argentins (2-1), le joueur ... Lire la suite

  • De bonnes audiences pour France-Irak
    De bonnes audiences pour France-Irak
    information fournie par So Foot 23.06.2026 11:25 

    Le Français est un couche-tard. À en croire le bilan d’audience de Médiamétrie, les supporters ont veillé pour aller au bout de ce long France-Irak (3-0) : 4,9 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 63,1% de part d’audience . Un excellent score sur cette ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank