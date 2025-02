information fournie par So Foot • 23/02/2025 à 23:56

Tout va bien pour Kvaratskhelia, merci pour lui

Très en jambes, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des grands artisans de la victoire du PSG en terre lyonnaise, ce dimanche soir. Une illustration de l’adaptation progressive mais très encourageante du Géorgien, en train de se fondre dans le moule du club de la capitale.

Si la vedette lui sera forcément volée par Gonçalo Ramos pour son décalage magnifique sur le deuxième but d’Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia pensait pourtant avoir posé une sérieuse candidature au titre de geste de la soirée avec sa roulette sur Corentin Tolisso. Premier offensif à quitter la pelouse du Groupama Stadium, gestion de Luis Enrique oblige, le Géorgien n’avait pas besoin de plus pour démontrer que son adaptation se passe bien. Et a certainement franchi une nouvelle étape dans cette soirée sur les bords du Rhône.

Do Géorgia !

Tout au long d’un premier acte terne, la lumière ne semblait pouvoir jaillir que d’un seul pied : celui de l’ancien Napolitain. D’une longue ouverture magnifique pour Ousmane Dembélé puis d’un slalom pour faire danser la défense adverse sans parvenir à conclure, il aura été à l’origine des deux gros frissons des siens. Dans deux registres très différents. Le Géorgien est rentré aux vestiaires avec pas moins de dix duels gagnés et quatre dribbles réussis sur cinq, mais aussi cinq ballons récupérés, ce qui aura forcément plu à son entraîneur, et surtout l’impression que ce dimanche soir avait tout pour être le sien.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com