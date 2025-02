information fournie par So Foot • 28/02/2025 à 12:23

Tout le monde peut devenir copropriétaire d’un club des Îles Salomon !

La démocratie corinthienne à l’ère du numérique.

Le Real Kakamora FC est un club de première division des Îles Salomon. En 2023, il était devenu connu mondialement pour avoir fini la saison dernière du championnat avec zéro point et -102 de différence de buts. Depuis, le club a bâti une véritable communauté sur Instagram en partageant l’actualité de son équipe. Rapidement, le Real Kakamora est devenu le club le plus supporté d’Océanie. Le soutien massif reçu par le club s’est retranscrit dans les résultats. La saison suivant les 22 défaites en 22 matchs, le Real Kakamora a fini à la troisième place du classement. Le jour et la nuit, donc.…

RA pour SOFOOT.com