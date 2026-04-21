« Tout le monde déteste Riestra », le dernier reportage de Rico Rizzitelli

En dix ans, le Deportivo Riestra est passé des bas-fonds de la cinquième division à l’élite du football argentin. Un miracle rendu possible grâce à un avocat sulfureux, des boissons énergisantes partout, et des magouilles en tout genre... Focus sur un vrai club de salopards, pour ce qui restera le dernier article So Foot de Rico Rizzitelli, notre ami décédé jeudi dernier.

Près d’un siècle d’existence – des montées et des descentes dans l’anonymat des divisions inférieures – n’aura pas pesé bien lourd pour la notoriété du Deportivo Riestra face à 59 secondes d’éclat instagrammable. Le 11 novembre 2024, fraîchement promu en D1 argentine, l’officine de Bajo Flores, un quartier du sud de Buenos Aires, décide de s’offrir un coup de projecteur en titularisant Ivan Buhajeruk, aka « Spreen », un streamer de 24 ans aux neuf millions d’abonnés sur Twitch, pour sa rencontre face à Vélez Sársfield. L’expérience dure 78 secondes et ledit influenceur est remplacé sans avoir touché la balle. Récrimination générale au pays des champions du monde : « On envoie un message erroné à la société, aux enfants » , dénonce Braian Romero, attaquant de Vélez ; « un manque total de respect pour le football et les footballeurs » , poursuit Juan Sebastián Verón, 73 sélections avec l’ Albiceleste et actuel président d’Estudiantes de la Plata.

🔙💭 A UN AÑO DEL DEBUT DE SPREEN EN RIESTRA ⚽️ El 11 de noviembre de 2024, en una movida de marketing, el Malevo salió a jugar con el streamer Iván Buhajeruk; más conocido como "Spreen" ⏱️ Duró un minuto y 17 segundos en cancha y salió reemplazado, en el encuentro que luego… pic.twitter.com/RmmsTs6TLH…

Tous propos recueillis par RR, sauf mentions. Article issu du numéro 235 de So Foot , en kiosque depuis le 2 avril 2026.

Par Rico Rizzitelli, à Buenos Aires pour SOFOOT.com