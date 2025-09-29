 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tout ce qui sépare le Real Madrid du Kairat Almaty
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 21:05

Pour son premier match à domicile en Ligue des champions, le Kairat Almaty va accueillir le grand Real Madrid sur ses terres ce mardi. Avant cette rencontre historique, voici ce qui sépare le club kazakh du club madrilène.

→ Quelques mers

Sans surprise, le voyage qui attend le Real Madrid pour rallier le Stade central du Kairat Almaty sera le plus long de l’histoire du club espagnol. Environ 10 heures de vol, 6 414,29 km à vol d’oiseau, ce qui reste moins que la distance que les Kazakhs ont dû parcourir pour rallier le Sporting Portugal pour leur dépucelage en Ligue des champions. Pour faire passer le temps dans l’avion, les Madrilènes pourront profiter du paysage et réviser leur géographie en admirant les différentes mers qu’ils vont survoler comme la mer Méditerranée, la mer Adriatique, la mer Noire ou encore la mer d’Aral. Sinon, entre deux films, ils pourront toujours revisionner leur déroute face à l’Atlético de dimanche (5-2).

🇰🇿🔜⚽️ Todo lo que necesitas saber sobre nuestro próximo rival, el Kairat Almaty. pic.twitter.com/EyddsEjcvl…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

