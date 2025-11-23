La technique défensive inattendue d’Alexander Isak
Parce que la meilleure défense, c’est l’attaque.
Pas en super forme depuis son arrivée à Liverpool, Alexander Isak ne va pas spécialement mieux quand il porte le maillot de son équipe nationale sur les épaules. Alors qu’il cumule à peine 500 minutes de jeu réparties en 9 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds (pour un but marqué en Carabao Cup) , la Suède va devoir passer par l’étape des barrages pour espérer participer au prochain Mondial.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
